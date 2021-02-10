Названы регионы, где Samsung Galaxy S22 придет с Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1

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Количество регионов, где флагманы будут предлагаться в версии с топовым чипом Qualcomm, возрастет

До мероприятия Unpacked остается всего несколько дней, премьера серии Samsung Galaxy S22 пройдет 9 февраля. В этот же день будет дан старт приему предзаказов, а вот продажи начнутся 25 февраля. Правда, есть слух, что Galaxy S22 и Galaxy S22+ могут задержаться до 11 марта.

Пожалуй, один из любопытных моментов, который может интересовать поклонников компании, в каких регионах будут продаваться новинки с Exynos 2200, а какие регионы получат версии с Snapdragon 8 Gen 1. Издание Sammobile любезно поделилось информацией о том, какие версии будут доступны в определенных регионах.

По его данным, Samsung выпустит Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra с чипом Exynos 2200 на борту в Европе, СНГ, Юго-Западной Азии, Ближнем Востоке и Африке. Флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 предложат к покупке в Китае, Японии, Латинской Америке, Северной Америке, Южной Корее и Юго-Восточной Азии.

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Если все так и сложится, то в этом году компания расширит географию продаж новых флагманов с топовым чипом от Qualcomm. Как правило, версии Galaxy S с процессором Snapdragon продавались на территории Китая и Северной Америки. Теперь же они могут появиться в Японии, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

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Источник: sammobile