Samsung Galaxy S22 будет без зарядного адаптера и что по скорости зарядки

639

Никогда такого не было, и вот опять

Чуть больше недели остается до презентации Samsung Galaxy S22. Мы уже знаем, как будут выглядеть новинки и какими характеристиками их наделят. Уже и порядок цен на флагманы в США и Европе назвали. И здесь нам вдруг говорят, что в серии Galaxy S22 компания откажется от адаптера питания. Правда, сюрпризом это не стало, предшественники уже не обладали такой роскошью как комплектное зарядное устройство.

Сетевые информаторы также дополнили картину сообщением, что Galaxy S22 можно будет заряжать на мощности 25 Вт. Согласно рекламным материалам компании, на то, чтобы восполнить ресурс батарейки емкостью 3700 мАч, уйдет 70 минут. Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra уже предложат поддержку быстрой зарядки на 45 Вт. Сообщается, что на полную зарядку Galaxy S21+ потребуется один час.

Читать также: Старт продаж Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ отложен ﻿

Нашлись те, кто уже успел проверить скорость быстрой зарядки новых флагманов и реальный результат чуть хуже заявленного. По итогам тестов на полную зарядку Galaxy S22 ушло 73 минуты, а Galaxy S22+ — 72 минуты. Разбег между заявленным временем зарядки и действительным не критичный, но все же стоит быть готовыми, что реальное время зарядки моделей серии Galaxy S22 будет отличаться от декларируемого.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: gsmarena