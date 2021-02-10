Названы самые мощные Android-смартфоны сентября

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Nubia Red Magic 6S лидер среди флагманов, а Xiaomi Mi 11 Lite фаворит в среднем сегменте

AnTuTu популярный бенчмарк и интернет-ресурс, на котором регулярно публикуются результаты тестирования различных устройств. Рейтинг постоянно обновляется и пришло время для ежемесячного топ-10 самых производительных смартфонов. Сегодня смотрим, кто признан самым мощным по итогам сентября и среди тех, кто доступен на рынке Китая.

По итогам тестов в первом осеннем месяце лидером признан Nubia Red Magic 6S, который сумел набрать 857 918 баллов и все благодаря чипу Snapdragon 888+ и 12 Гб оперативной памяти. На второй строчке оказался еще один смартфон для геймеров — Black Shark 4 Pro. В его основе лежит чипсет Snapdragon 888. Замкнул тройку лучших Vivo X70 Pro+, который также как и лидер базируется на Snapdragon 888+ и предлагает 12 Гб оперативки.

С четвертого по десятое место заняли: iQOO 8 Pro, Asus ROG Phone 5, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, realme GT и Xiaomi Mi Mix 4. Не стало сюрпризом, что весь топ-10 заняли смартфоны, обладающие чипсетами Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. Еще что объединяет всех участников рейтинга — 12 Гб оперативной памяти.

Уже по традиции были определены самые мощные и среди устройств среднего сегмента. Здесь на вершине рейтинга стал Xiaomi Mi 11 Lite с процессором Snapdragon 780G и его результат составил 532140 баллов. Вторую и третью позицию завоевали модели, построенные на базе Snapdragon 768G — Honor 50 и Honor 50 Pro. Четвертое место досталось Oppo Reno6 5G с однокристальной системой Dimensity 900.

На пятой строчке рейтинга оказался Redmi 10X 5G, оставивший позади Realme Q3 Pro и Oppo K9 5G, обладающие чипом Snapdragon 768G. Сумел попасть в топ-10 Huawei Nova 8 Pro, построенный на базе Kirin 985. И этот же процессор установлен в Huawei Nova 8, замкнувший десятку самых мощных и пропустивший на девятое место iQOO Z3.

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Источник: weibo