Названы самые мощные смартфоны 2021 года

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Все предсказуемо, весь топ оккупировали флагманы с чипами от Qualcomm

Уже по традиции бенчмарк AnTuTu составил рейтинг самых производительных Android-смартфонов за месяц. На этот раз по состоянию на декабрь 2021 года. По факту перед нами список тех устройств, которые стали самыми мощными по итогам прошлого года. Рейтинг составлен с ориентиром на те флагманы, которые доступны на рынке Китая.

Ожидаемо весь топ-10 взяли модели с Snapdragon 888, но пять мест отвоевали смартфоны с Plus-версией этого чипа. Лидерами же рейтинга стали аппараты для геймеров Black Shark 4S Pro и Nubia Red Magic 6S Pro, чей результат составил 874 702 и 852 985 баллов соответственно. Замкнул тройку лидеров iQOO 8 Pro, который как лидеры построен на базе Snapdragon 888+.

Четвертое место досталось Vivo X70 Pro+, а на пятой строчке оказался Oppo Find N и это единственный складной смартфон, который сумел пробиться в рейтинг самых производительных. Шестую позицию отвели iQOO 8, который оставил позади Asus ROG Phone 5S, iQOO Neo 5S, Motorola Edge S30 и Oppo Find X3 Pro. Разрыв между первым и десятым местом составил чуть больше 21 тысячи баллов.

Не сложно предположить, что по итогам января мы увидим изменения в рейтинге и смену лидеров. Первые места должны заполучить Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, а также Motorola Edge X30, ставшие первыми смартфонами на рынке с новейшей платформой Snapdragon 8 Gen 1.

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Источник: mydrivers