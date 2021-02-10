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Названы самые популярные смартфоны 2021 года

08.03.2022 316 2

Семь мест из десяти за моделями Apple

Как вы думаете, какой смартфон был самым популярным в 2021 году? Если вы назовете iPhone, то не промахнетесь? Но какая модель стала самой продаваемой и востребованной у Apple и во всем мире? Аналитики компании Counterpoint Research назвали лидера продаж и те смартфоны, которые пользовались наибольшим спросом по итогам прошлого года во всем мире.

 

Эксперты поставили на первое место iPhone 12, на который пришлось 2,9% от всего объема проданных смартфонов. Следом за лидером расположились прочие устройства Apple и вместе с ним они полностью оккупировали первую пятерку самых продаваемых моделей, а на их долю суммарно пришлось 11,3% всех проданных мобильных устройств. Со второго по пятое место заняли iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 12 Pro и iPhone 11.

 

Названы самые популярные смартфоны 2021 года – фото 1

 

Восьмое и девятое места топ-10 самых популярных смартфонов заняли еще две модели Apple: iPhone SE 2020 и iPhone 13 Pro Max. В целом на долю всех семи «яблочных» устройств пришлось 14,2% всех реализованных гаджетов. В десятку самых популярных успели пробиться две модели Xiaomi и обе бюджетки: Redmi 9 и Redmi 9A. Только одно место отвоевал представитель Samsung и им стал недорогой Galaxy A12.

 

Всего десять самых популярных смартфонов взяли 19% доли всех проданных устройств в 2021 году. Для сравнения в 2020 году на долю десятки самых продаваемых аппаратов пришлось 16%.

 

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Источник: counterpointresearch

самые популярные смартфоны iPhone 12 iPhone 13 Apple Xiaomi Redmi 9 Samsung Galaxy A12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.03.2022

Комментарии

nuraddin rozmetov 0
Насколько я понимаю,эти результаты верны в основном для США. Очень самонадеянно говорить за всю планету. У китайцев одно мнение,у амеров другое,у индусов третье и так далее.
08.03.2022 21:00
Гарагуля Ирина 0
А у rozmetov другое. Только видать он читать плохо умеет, ведь аналитики говорили о всем мире. Но кто они по сравнению с rozmetov, букашки. У rozmetov свое мнение и основано на том, что iPhone ему не по карману, вот и щеки надувает с видом эксперта:)
08.03.2022 21:27

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Названы самые популярные смартфоны 2021 года