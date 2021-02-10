Названы самые популярные смартфоны 2021 года

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Семь мест из десяти за моделями Apple

Как вы думаете, какой смартфон был самым популярным в 2021 году? Если вы назовете iPhone, то не промахнетесь? Но какая модель стала самой продаваемой и востребованной у Apple и во всем мире? Аналитики компании Counterpoint Research назвали лидера продаж и те смартфоны, которые пользовались наибольшим спросом по итогам прошлого года во всем мире.

Эксперты поставили на первое место iPhone 12, на который пришлось 2,9% от всего объема проданных смартфонов. Следом за лидером расположились прочие устройства Apple и вместе с ним они полностью оккупировали первую пятерку самых продаваемых моделей, а на их долю суммарно пришлось 11,3% всех проданных мобильных устройств. Со второго по пятое место заняли iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 12 Pro и iPhone 11.

Восьмое и девятое места топ-10 самых популярных смартфонов заняли еще две модели Apple: iPhone SE 2020 и iPhone 13 Pro Max. В целом на долю всех семи «яблочных» устройств пришлось 14,2% всех реализованных гаджетов. В десятку самых популярных успели пробиться две модели Xiaomi и обе бюджетки: Redmi 9 и Redmi 9A. Только одно место отвоевал представитель Samsung и им стал недорогой Galaxy A12.

Всего десять самых популярных смартфонов взяли 19% доли всех проданных устройств в 2021 году. Для сравнения в 2020 году на долю десятки самых продаваемых аппаратов пришлось 16%.

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Источник: counterpointresearch