Названы сроки выхода Redmi K50 и серии Redmi Note 12

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Redmi Note 12 покажут во втором квартале, но для рынка Китая

Один из сильных и любопытных игроков субфлагманского сегмента чипов — Dimensity 8100. По предварительным тестам выходит, что по части производительности процессор должен быть на уровне Snapdragon 888, а по чистой процессорной мощности может лишь немного уступать Snapdragon 8 Gen 1. И, по-видимому, Dimensity 8100 стоит того, чтобы за него побороться.

Сразу после его анонса несколько компаний заявили о том, что они намерены выпустить устройство с ним на борту. А право стать первым застолбили за Redmi K50, анонс которого должен состояться в марте. Ожидается, что презентация пройдет до 25 марта. Учитывая названый срок, есть шанс, что Redmi K50 представят уже на следующей неделе. Известный информатор Digital Chat Station также высказался в пользу этого времени выхода новинки.

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Этот же источник заявляет о том, что после выхода серии Redmi K50, следующим значимым событием для компании станет анонс серии Redmi Note 12. Представить ее должны во втором квартале нынешнего года и она предложит уже узнаваемый дизайн. В планах компании также несколько новинок номерной линейки бюджетных устройств (предположительно, Redmi 10A и Redmi 10C), выпустить флагманы Xiaomi Mix 5 и Xiami 12 Ultra.

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Источники: mydrivers, sparronews