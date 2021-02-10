Xiaomi Civi 2: характеристики и время выхода

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Новинка получит одну из лучших платформ среднего класса

В сентябре прошлого года состоялась премьера Xiaomi Civi, который был создан с ориентиром на молодежную аудиторию и прекрасную половину человечества. А еще он стал идейным продолжением Xiaomi CC9. Сейчас компания работает над Xiaomi Civi 2, и известный информатор Digital Chat Station поделился деталями о нем.

Источник указывает на то, что смартфон будет заключен в тонкий и легкий корпус, а его передняя панель будет занята 120-герцовым OLED-экраном разрешением 2400х1080 точек. В качестве аппаратной платформы Xiaomi Civi 2 должен предложить Snapdragon 778G Plus.

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Вероятно, поставляться новинка будет с предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой MIUI 13. Разрешение селфи-камеры составит 32-мегапикселя и в качестве главного модуля в основной камере будет выступать сенсор на 64-мегапикселя. Емкость аккумулятора неизвестна, а вот мощность быстрой проводной зарядки составит 55 Вт. Любопытно, что дебютировать Xiaomi Civi 2 может с марте или апреле нынешнего года.

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Источник: gizmochina