Как вам идея Xiaomi Mi Band с изогнутым дисплеем?

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Компания патентует носимый гаджет с изогнутым экраном

Первыми о том, что экраны смарт-часов можно будет немного гнуть, заявила Nubia, выпустив умные часы с изогнутым экраном. Носимый гаджет даже добрался до прилавков магазинов и его можно было приобрести в Китае. Выпустить аналогичное устройство задумали и инженеры Xiaomi.

Энтузиастам удалось обнаружить патентную документацию Xiaomi с эскизом смарт-браслета, обладающего изогнутым экраном. Документы четко указывают на то, что это будет «смарт-браслет», а значит должен обладать функциями, которые мы привыкли видеть в подобных фитнес-браслетах. К сожалению, найти хоть какие-либо характеристики этого гаджета, не удалось. Сам патент сфокусирован на дизайне, а не начинке.

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Нам показали браслет, который будет опоясывать все запястье и получит специальную застежку. Главная фишка — вытянутый и изогнутый дисплей, на который приходится чуть больше трети всей поверхности носимого гаджета. Стоит в очередной раз напомнить, что это только патент и нет уверенности, что компания выпустит его. Но он не выглядит чем-то фантастическим и неисполнимым. Nubia уже показала, что выпускать подобные устройства можно, но на данном этапе это фетиш и попытка выделиться.

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Источник: gizmochina