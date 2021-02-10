Не покупай такой своей девушке! Xiaomi разрабатывает детектор лжи в смартфоне

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Детектор лжи в вашем смартфоне, как это работает?

Разработанный в 1921 году полиграф в некоторых странах до сих пор считается детектором лжи, хотя современные исследования утверждают, что он может измерять лишь один из косвенных признаков лжи – уровень стресса. Компания Xiaomi будет использовать более современные методы для обнаружения обмана.

Как сообщает китайское издание ITHome, Xiaomi получила патент на технологию обнаружения лжи, а также патенты на устройства, в которых возможно использование технологии, включая мобильные терминалы и хранилища данных. После незначительной модификации и уменьшения размеров она может быть интегрирована в личные гаджеты.

Основой такого детектора лжи станет наклонная поворотная камера с телефото-объективом, которая сможет следить за лицом и зрачками проверяемого человека. Алгоритм будет сравнивать движение зрачков и их расширение с научными паттернами, указывающими, что человек лжет.

О том, что ложь оказывает влияние на движения глаз и расширение зрачков, было известно и раньше. Согласно одному из исследований, когда человек лжет, диаметр его зрачков расширяется на 4-8% от начального размера. Также во время лжи человек совершает неконтролируемые мимические движения мышц лица и начинает чаще моргать.

Патент Xiaomi утверждает, что совокупность этих физиологических индикаторов лжи можно фиксировать с помощью камеры и особенного алгоритма. Доказанная эффективность такого метода значительно выше устаревшего полиграфа и остается лишь вопрос о качестве технической реализации технологии.

Конечно, основной целью внедрения технологии является усиление механизмов безопасности и аутентификации пользователя, но я уверен, что будет создано множество приложений для проверки вашей половинки на верность и статистика разводов после релиза подобных гаджетов стремительно пойдет вверх.

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Источник: ithome