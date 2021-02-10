НЕ лопата! Нужны ли компакты вам

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Мы относимся к числу тех, кто считает, что с уходом Стива Джобса и с приходом Тима Кука iPhone перестали удивлять в плане технических характеристик, тогда как в плане цены — «яблочные» смартфоны почти всегда впечатляют. Компания умудрилась заложить в цену iPhone наценку за имидж и гламур, и есть те, кто готов за это платить.

Но есть один сегмент, где представителям Android почти нечего противопоставить. iPhone SE 2020 и iPhone 12 mini — единственные по-настоящему компактные смартфоны с близкими к топовым характеристиками. И вот в этом году противопоставить им своего игрока решилась Asus, представив Zenfone 8. Продажи этой модели покажут, как много тех, кто действительно готов покупать компактные Android-смартфоны. Или все таки мы в очередной раз убедимся, что компакты вымерли и надолго.

Вся эта ситуация с выходом Asus Zenfone 8 побудила нас устроить опрос в Telegram-канале на тему того, актуальны ли компактны в 2021 году. Итоги показали, что большинcтво, а это 62% считают что компактные смартфоны нужны и важны. А вот 38% уверены, что маленькие мобильники в наши дни не актуальны. Они выбирают «стереоидные» модели с большими диагоналями дисплеев.

Другое дело, что фанаты «компактного жанра» не прочь приобретать устройства доступные, без излишеств по начинке. А другие, напротив, топят за покупку грозного по характеристикам и «игрушечного» по габаритам смартфона. Для тех, кто хочет максимальное «железо» в миниатюрном корпусе — Asus Zenfone 8 самое оно. А вот для тех, кому не нужна вся эта мощь, выбирать особо то не из чего.