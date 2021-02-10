Не увидим мы быструю зарядку в Samsung Galaxy A55, всего 25 Вт. Но графический процессор действительно поразит!

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Как обычно, Samsung!

Мы любим серию Galaxy A от Samsung, но компании всегда приходится идти на компромиссы в своей средней линейке устройств. В отличие от китайских конкурентов, мы здесь не видим тонких рамок вокруг дисплея, топовых в своем классе процессоров, быструю зарядку, но любим их за отличную оптимизированную оболочку One UI, дизайн, похожий на флагманы.

И вот недавно появилась информация о преемнике популярного Galaxy A54. Samsung Galaxy A55 не поразит более быстрой зарядкой. Итак, Galaxy A55 и его сертификация 3C показали, что будущее устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт (такую же, как у Galaxy A54) и будет продаваться без зарядного блока в комплекте.

По другим сведениям, инсайдеры ожидают, что Galaxy A55 будет оснащен аккумулятором на 5000 мАч. Galaxy A55, скорее всего, будет иметь основную камеру на 50 Мп, подобную той, которая установлена в Galaxy A54. Пока неясно, будет ли она точно такой же, будет ли доработана для лучшего продвижения устройства на рынке.

Намекают, что Galaxy A55 будет иметь под капотом чипсет Exynos 1480. Этот Exynos 1480 вроде бы впервые принесет графический процессор, разработанный в партнерстве с AMD, в сегмент среднего класса. Galaxy A55 будет иметь графический процессор Xclipse 530. Хотя этот графический процессор основан на старой графической архитектуре AMD RDNA2 (из серии Galaxy S22), он должен быть однозначно лучше, чем графический процессор Mali из Galaxy A54.

Ожидается, что он будет представлен в марте 2024 года.

Источник: ithome