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Не погуглишь: поисковик Google дал сбой

22.06.2021 854 2

В приложении Google зафиксирован масштабный сбой

Сегодня пользователи Google из разных стран мира пожаловались на сбои в работе поисковой системы. Соответствующие жалобы появились на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы и сбои в работе наиболее популярных интернет-ресурсов.

 

Первые жалобы на сбои в работе Google появились сегодня утром после 7 часов и наиболее активно о сбоях сообщали пользователи России, США, Италии, Испании, Германии, Украины и Британии. Среди главных жалоб значится невозможность полноценно пользоваться поиском из-за непрерывного перезапуска браузера и проблемы со входом в аккаунт. При этом скачка жалоб на работу почты Gmail и видеохостинга YouTube зафиксировано не было. К работе других продуктов Google также нет претензий.

 

Не погуглишь: поисковик Google дал сбой – фото 1

 

Компания знает о проблемах и должна исправить их в короткий срок. Тем временем, энтузиасты уже нашли путь, как можно решить проблему. Для этого предстоит удалить обновление. Путь такой: длительное нажатие на иконку приложения Google в лаунчере — кликнуть по иконке информации (i) — дополнительные настройки (три точки в верхнем правом углу) — «удалить обновления».

 

Чтобы приостановить процесс автоматического обновления приложений через магазин Google Play, в параметрах маркетплейса необходимо отключить пункт, отвечающий за данную операцию.  

 

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Источник: downdetector﻿

Google сбой
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.06.2021

Комментарии

Vladislav D 0
у меня постоянно выскакивало что приложение гугл завершило работу, очистил данные приложения, все норм)
22.06.2021 12:21
вениамин симовоник 0
я удалил обновление гугл хром, потом заново обновил, после этого перезагрузить, и все заработало
22.06.2021 11:28

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Не погуглишь: поисковик Google дал сбой