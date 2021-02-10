Не погуглишь: поисковик Google дал сбой

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В приложении Google зафиксирован масштабный сбой

Сегодня пользователи Google из разных стран мира пожаловались на сбои в работе поисковой системы. Соответствующие жалобы появились на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы и сбои в работе наиболее популярных интернет-ресурсов.

Первые жалобы на сбои в работе Google появились сегодня утром после 7 часов и наиболее активно о сбоях сообщали пользователи России, США, Италии, Испании, Германии, Украины и Британии. Среди главных жалоб значится невозможность полноценно пользоваться поиском из-за непрерывного перезапуска браузера и проблемы со входом в аккаунт. При этом скачка жалоб на работу почты Gmail и видеохостинга YouTube зафиксировано не было. К работе других продуктов Google также нет претензий.

Компания знает о проблемах и должна исправить их в короткий срок. Тем временем, энтузиасты уже нашли путь, как можно решить проблему. Для этого предстоит удалить обновление. Путь такой: длительное нажатие на иконку приложения Google в лаунчере — кликнуть по иконке информации (i) — дополнительные настройки (три точки в верхнем правом углу) — «удалить обновления».

Чтобы приостановить процесс автоматического обновления приложений через магазин Google Play, в параметрах маркетплейса необходимо отключить пункт, отвечающий за данную операцию.

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Источник: downdetector﻿