Не пользуйтесь услугами по ремонту от Google! Это угроза вашей приватности

109

Ваш смартфон могут взломать и получить доступ к конфиденциальной информации

Гейм-дизайнер Джейн МакГонигал рекомендовала всем владельцам Pixel не доверять ремонт своих устройств специалистам Google. Иначе есть риск, что ваш смартфон будет взломан и ваша конфиденциальная информация станет достоянием третьих лиц. Именно это случилось с Джейн МакГонигал, которая отдала в ремонт сервисной службе Google в Техасе свой Pixel 5a.

Она утверждает, что после того, как она сдала смартфон на ремонт, кто-то без ее ведома зашел на почту, Dropbox, Google Disk и использовал учетную запись электронной почты для резервного копирования фотографий. Изучив журнал активности, она обнаружила, что неизвестные просматривали ее фотографии. В частности, они проявили повышенный интерес к снимкам, где владелица смартфона была запечатлена в купальнике, спортивной одежде и облегающих по фигуре платьях. При этом злоумышленник удалил уведомления системы безопасности Google из резервных учетных записей электронной почты.

На данный момент Google сообщила о том, что начато расследование инцидента. Сама компания в своем руководстве по ремонту рекомендует пользователям перед отправкой смартфона в ремонт, выполнить резервное копирование, а затем стереть все данные с устройства. Правда, далеко не всегда это можно сделать, исходя из характера поломки, которая случилась.

Джейн МакГонигал не единственная, кто столкнулся с подобной ситуацией. На форуме Reddit был опубликован отзыв одного из пользователей, который поведал, что после того, как смартфон жены был отправлен в ремонт в сервисный центр Google все в том же Техасе, кто-то использовал ее страницы в социальных сетях для рассылки фото обнаженного мужчины. Более того, был получен доступ к учетной записи PayPal и совершен платеж в сумме $5 на счет неизвестного человека.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: phonearena