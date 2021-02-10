Не пропусти! POCO F3 с солидной скидкой!

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Нет никаких сомнений, что рост цен на товары является раздражающим фактором и дальше этот процесс только продолжится. Причина в мировом экономическом кризисе и пандемии, которая только подхлестнула эту тенденцию. В этой ситуации одним из эффективных способов сэкономить и не нанести серьезную брешь в бюджете — покупать товары по скидкам и на распродажах.

На полках магазинов можно отыскать товары, которые прямо сейчас отдают по меньшей цене. Одно из интересных и выгодных предложений — POCO F3. Это мощный и стильный смартфон, в котором узнается Redmi K40. Эти аппараты идентичны, как внутри, так и снаружи. Среди сильных сторон POCO F3 можно отметить 120-герцовый AMOLED‑дисплей, чип Snapdragon 870, стереодинамики и быструю зарядку мощностью 33 Вт.

В активе смартфона аккумулятор емкостью 4520 мАч, фронтальная камера на 20-мегапикселей и тройная тыльная камера 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (ультраширик, f/2.2) + 2 Мп (телемакро, f/2.4). В наличии порт USB Type-C, дактилоскопический датчик в кнопке питания, NFC, защита IP53, фирменная оболочка MIUI на базе Android 11.

POCO F3

Предложение для РФ

Версия: 6/128 Гб

Color: silver

Цена: $268,63 - https://lite.al/DEuN1A

Промокод "HEY2022"

Color: blue/black

Цена: $269,63 - https://lite.al/I6ua14

Промокод "HEY2022"