Не пропустите анонс «королей Android»: Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra

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29 марта состоится премьера Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, а также должны показать Mi Notebook Pro

Вчера состоялся большой анонс Poco, а на следующей неделе наступит очередь материнской Xiaomi удивлять. Буквально вчера компания объявила о том, что 29 марта намерена провести пресс-мероприятие, назвав его «тем самым релизом, который нельзя пропустить». А сегодня она внесла ясность, что же такого грандиозного она задумала.

На своих страницах в социальных сетях Xiaomi сообщила, что 29 марта она представит два главных своих смартфона, которые претендуют на звание «королей Android». Речь идет о Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, которые, по словам, генерального директора компании Лэй Цзюня, предназначены для «тысяч энтузиастов, стремящихся к лучшему». А слоган самих продуктов «рождены для лихорадки».

Не забыл Лэй Цзюнь похвастаться и тем, что Xiaomi Mi 11 успешен на рынке, а в качестве мерила его популярности привел цифры, что всего за 5 минут была продана первая партия флагмана на сумму 1,5 млрд юаней и 21 день понадобилось компании, чтобы продать 1 млн единиц.

По тем сведениям, которые ранее мелькали в сети, Xiaomi Mi 11 Pro будет отличаться от базовой версии, прежде всего, своей камерой с телеобъективом и оптическим зумом. В случае же с Xiaomi Mi 11 Ultra изменения будут более глобальными и, прежде всего, за счет камеры и дополнительного экрана на тыльной стороне.

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Источники: mydrivers, mysrivers