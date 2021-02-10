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Неанонсированный Xiaomi Mi 11 Ultra показан сразу на видео. Есть на что посмотреть

12.02.2021 1154 1

Рабочий прототип Xiaomi Mi 11 Ultra﻿ подробно показан на видео 

Занимательные вести пришли к нам с Филиппин. Филиппинский техноблогер "Tech Buff PH" выложил на свой канал видео с довольно подробным осмотром официально неанонсированного флагмана от Xiaomi –Xiaomi Mi 11 Ultra.

 

Конечно, на самом youtube видео уже заблокировано, но его успели перезалить, и у нас с вами есть достаточно скриншотов, чтобы оценить эту мощную утечку.

 

Неанонсированный Xiaomi Mi 11 Ultra показан сразу на видео. Есть на что посмотреть – фото 1

 

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Из того что сразу бросилось в глаз. Мы видим просто огромный блок камер на задней панели Xiaomi Mi 11 Ultra. Он занимает буквально всю верхнюю часть. Там расположились три камеры: 50Мп основная + 48 Мп широкоугольная + 48Мп камера с перископическим телеобъективом. Но это не всё.

 

Неанонсированный Xiaomi Mi 11 Ultra показан сразу на видео. Есть на что посмотреть – фото 2

 

Помимо камер, на этом блоке расположился небольшой дисплей. Да-да, маленький дисплей для селфи, как у старого доброго Meizu Pro 7. Он довольно узкий и его хватит только для панорамирования кадра. Раньше не было данных про такое решение от Xiaomi, поэтому увидеть такой «сэтап» на задней панели, причём сразу в живую, мало кто ожидал. Теперь снова можно будет делать селфи на качественные основные камеры.

 

Неанонсированный Xiaomi Mi 11 Ultra показан сразу на видео. Есть на что посмотреть – фото 3

 

Технические характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra, озвученные в видео говорят, что смартфон имеет 6,8-дюймовый OLED дисплей с загнутыми краями, разрешением WQHD+ и частотой 120Гц. Инсайдер также заверил, что флагман имеет защиту по стандарту IP68. Построен аппарат, как и ожидалось, на базе Snapdragon 888 с быстрой оперативной памятью LPDDR5 и основной памятью UFS 3.1. Аккумулятор емкость 5000 мАч поддерживает проводную и беспроводную зарядки на 67 Вт.

 

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По слухам, Xiaomi Mi 11 Ultra только недавно прошел ряд сертификаций, и скоро может быть анонсирован официально. Но такая неожиданная «видео презентация» рабочего прототипа очень сильно подогрела интерес к новинке. Очевидно - нас ждёт на самом деле «Ultra» версия флагмана в линейке Mi 11.

 

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Источник: gizmochina.com﻿


Xiaomi Mi 11 Ultra
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 12.02.2021

Комментарии

Jack Black 1
Что тут скажешь.... Выглядит кончено круто. Xiaomi респект....
12.02.2021 08:49

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Неанонсированный Xiaomi Mi 11 Ultra показан сразу на видео. Есть на что посмотреть