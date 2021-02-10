Не такой мощный: Resident Evil 4 Remake демонстрирует несовершенство на iPhone 15 Pro – тест производительности

158

Ну и где обещана мощность?

Компания Apple развернула обширную рекламную кампанию, чтобы показать, что серия iPhone 15 Pro является игровым устройством и может похвастаться высокой производительностью в AAA-играх. Но, как мы узнали позже, не все так хорошо.

Недавние тесты, проведенные на предстоящем ремейке Resident Evil 4, показали, что игровой опыт на iPhone 15 Pro не является оптимальным, впрочем, iPad Pro с процессором M2 работал с игрой достаточно хорошо.

MrMacRight через YouTube провел тесты производительности iPhone 15 Pro, iPad M1 и iPad M2, сосредоточившись на игре "Resident Evil 4: Remastered". Результаты, опубликованные в видео, свидетельствуют о том, что iPhone 15 Pro не сумел обеспечить удовлетворительную игровую производительность. Игра, работающая с разрешением 1560×720 с включенной технологией повышения четкости MetalFX, постоянно не дотягивала до ограниченных 30 FPS (кадров в секунду) на iOS.

В то время как более простые сцены поддерживали относительно стабильную частоту кадров, достигая почти 30 FPS, более интенсивные сценарии, такие как боевые действия, вызвали значительное падение, опускаясь ниже 25 FPS, а в некоторых случаях даже до 20 FPS. В эти моменты графика испытывала сильные заикания, что оказывало существенное влияние на общий игровой опыт, особенно при использовании снайперской винтовки.

В отличие от успешной адаптации Resident Evil Village для iPhone, iOS-версия Resident Evil 4 Remake лишена настроек и полагается на предварительно установленную графику. В частности, отсутствует долгожданная функция трассировки лучей, которую ранее отмечала Apple.

Что интересно, у других платформ нет таких проблем. По-прежнему большой проблемой является отвод тепла, и, может быть, поэтому мы видим такие неутешительные результаты. Достаточно неприятно покупать дорогой смартфон, а позже еще и игру за $60 и не получать даже 30 FPS. Ожидания фанатов уже разогреты, поэтому компанию нужно принимать...

Источник: MrMacRight