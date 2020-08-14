Не только флагманы: Samsung может продлить поддержку ПО и для более бюджетных устройств

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В рамках недавней презентации Samsung , наряду с показом новой продукции, пообещала своим фанатам, что в ближайшем будущем компания пересмотрит модель поддержки ПО смартфонов. Теперь аппараты от южнокорейского бренда будут поддерживаться 3 года после старта продаж.





Изначально речь заходила исключительно о флагманах компании. Но теперь, судя по слухам, данная политика будет распространяться не только на топовую продукцию. Возможно, середняки получат свою дозу заботы от программистов.

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Если вы пропустили презентацию и не понимаете, о чем тут идет речь, то Samsung не так давно пообещали не только обновление своего графического интерфейса OneUI до версии 2.5, но и уточнили, что нынешние флагманы могут рассчитывать на очень долгую поддержку, которая, причем, должна будет «прилетать» быстрее, чем раньше.

Изначально многие издания рассматривали заявление компания оптимистично, мол, даже «старичок» GalaxyS9 может еще не беспокоиться об обновлениях в течение года. Однако компания уточнила, что в настоящее время в новую программу обновлений включены только линейки S10, S20, Note 10 и Note 20. Но есть и хорошие новости: Samsung может расширить поддержку и на другие свои устройства.





Профильный сайт TizenHelp обнаружил интересный запрос на официальном форуме бренда. Представитель компании в ответ на вопрос владельца A90 сообщил, что его устройство может получать обновления еще три года. По словам сотрудника компании, Samsung в настоящее время обдумывает о расширении списка поддерживаемых устройств. Компания хотела бы включить в программу смартфоны линейки A и планшеты, выпущенные после GalaxyS10.

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Как только Samsung придет к решению, он поделится новостями через приложение SamsungMembers. Положительной стороной всего этого является то, что такие устройства, как A90 и A81 могут получить и Android 12.





Источник: TizenHelp