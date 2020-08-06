Samsung изменила сроки поддержки своих топовых устройств

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Вчера Samsung устроила пресс-мероприятие, где показала обновленную линейку Galaxy Note, второе поколение складного Galaxy Fold, новые смарт-часы, планшеты и беспроводные наушники с активным шумоподавлением. А еще во время презентации компания рассказала об изменении политики поддержки и гарантированных обновлений устройств.

Начиная с Galaxy S10 — 3 года поддержки

На данный момент Samsung обновляла свои флагманы в течение 2-х лет, а потом они получали только патчи безопасности. Теперь же южнокорейский гигант заявил, что срок поддержки увеличен до трех лет. Точно известно, что семейство Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2 будут получать новые версии Android в течение трех лет. По сути это означает, что на них точно придут 11, 12 и 13 итерации зеленого робота. Возможно даже компания снизойдет и обновит смартфоны до Android 14.

Новая политика поддержки затронет также серию Galaxy S20 и складной Galaxy Z Flip, а значит их владельцы гарантировано должны получить новые версии операционки вплоть до Android 13. Не забыли и о прошлогодних флагманах линейки Galaxy S10, Galaxy Note 10 и Galaxy Fold, которые обновят до Android 11 и Android 12. Возможно, на трехлетний цикл обновлений переведут и флагманские планшеты Galaxy Tab S6/Tab S7. Но точной информации на этот счет нет.

Источник: xda-developers

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