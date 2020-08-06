Samsung начала тестирование новой версии One UI

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Вчера вечером Интернет разорвался спорами о презентации Samsung. Кто-то говорил, что мы увидели логичное продолжение серии, а кто-то откровенно злился на компанию за пластиковый смартфон с ценником в 1000 долларов. Так или иначе, корейская компания вновь выпустила мощные аппараты, и для таких мощностей решила обновить и свою прошивку.





Об этом узнали умельцы из XDA. Издание сообщает, что Samsung запустил бета-тестирование новой, третьей по счету, версии своего графического интерфейса OneUI. На данный момент к тестированию будет доступ только у разработчиков. Чтобы принять участие в тестировании, придется отправить заявку Samsung и получит соответствующее разрешение. По словам XDA, One UI 3.0 будет основана на Android 11.

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В настоящее время Samsung работает с разработчиками из Южной Кореи и США, которые были специально отобраны с учетом определенных квалификационных требований. Право на участие в конкурсе имеют только разработчики, желающие протестировать модели устройств из серии Galaxy S20, то есть S20, S20+ и S20 Ultra.





Сама прошивка пока недоступна, но Samsung активно приглашает заинтересованных лиц подать заявку для участия. Выбранные тестировщики будут первыми, кто сможет получить первую бета-версию. Как только программное обеспечение станет относительно стабильным, публичная бета-версия Samsung будет доступна большему количеству пользователей.

Участвовать в программе смогут пользователи из Китая, Германии, Индии, Польши, Южной Кореи, Великобритании и США.

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По словам Samsung, компания нацелена на ускорение выхода своих обновлений: новая серия Galaxy Note 20 предложит три крупных обновления версий Android, и прилетать они должны быстрее, чем у других компаний.﻿





Источник: XDA