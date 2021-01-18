Не только Redmi K40 Pro в новой серии предложит Snapdragon 888

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В серии Redmi K40 будет минимум две модели с Snapdragon 888

Известно, что в феврале должна состояться премьера серии Redmi K40, в рамках которой должно выйти минимум две модели: базовая с одноименным названием и Redmi K40 Pro. Предполагалось, что «прошка» получит флагманский чип Snapdragon 888, а «младшая» версия удостоится Dimensity 1200. Но теперь пришла информация, что в рамках новой линейки будет минимум две модели с Snapdragon 888.

Так, вчера на своей странице в Weibo директор по новым продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас заявил о том, что более одного смартфона серии Redmi K40 получат флагманскую платформу от Qualcomm. Эта информация дала повод для построения предположений, какой же мобильник помимо Redmi K40 Pro может получить Snapdragon 888. В числе догадок — выход Redmi K40 Pro Zoom, который придет на смену прошлогоднему Redmi K30 Pro Zoom.

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Но, возможно, у компании другие планы. И Redmi K40 выйдет в двух версиях, где как раз топовая и предложит новый чипсет Qualcomm. В сеть слили инсайдерскую информацию, что Redmi K40 выйдет в трех модификациях, где две получат процессор Dimensity 1200 и 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти, а запросят за них $354 и $385 соответственно.

В топовом исполнении Redmi K40 предложит Snapdragon 888 и 12/256 Гб памяти, а оценили его в $462. Если это предсказание сбудется, то Redmi K40 действительно может стать самым доступным решением на рынке с новым процессором Qualcomm.

Если говорить о Redmi K40 Pro, то он выйдет в трех модификациях и все они будут построены на базе Snapdragon 888. Выбрать можно будет версии с 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $508, $554 и $616 соответственно.

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Источники: weibo, mydrivers