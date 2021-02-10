Не только Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Выйдет мощный чип серии Snapdragon 7

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Оба процессора должны представить в мае

В сети нет недостатка в слухах о новом топовом чипе от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Очередной сетевой информатор сообщил, что представить новый чип могут уже в мае. Чипмейкер спешит с выходом процессора, который должен стать своеобразной работой над ошибками в плане энергоэффективности и он должен быть холоднее предшественника.

Этот же источник сообщает о том, что вместе с Snapdragon 8 Gen 1 Plus компания представит новейший чип серии Snapdragon 7. Предположительно, это будет преемник Snapdragon 778G. Как и надлежит новичку, он должен оказаться производительнее всех прочих платформ этой линейки. Ядра внутри процессора будут сгруппированы в три кластера «сверхпроизводительное ядро + большие ядра + маленькое ядро». Можно предположить, что речь идет о схеме «1+3+4».

Новый процессор явно должен составить конкуренцию Dimensity 8000/8100 и будет интересно понаблюдать, кто в итоге выйдет победителем в этой битве. Правда результаты противостояния придется ждать, ведь первые устройств с новым чипом из серии Snapdragon 7 выйдет во втором полугодии нынешнего года.

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Источник: mydrivers