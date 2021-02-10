Не ведитесь: информация о чипе Dimensity 1300T в Honor V7 Pro оказалась фейком

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Авторитетный информатор ошибся

Распрощавшись с материнской компанией, Honor вернулась на рынок как полноценный представитель сообщества смартфоностроителей, без гнета санкций. Помимо собственно смартфонов, компания намерена и дальше созидать в нише планшетов и на днях она начала дразнить предстоящим анонсом Honor V7 Pro. Инсайдеры даже успели приписать новинке мощный и новый чип Dimensity 1300T, который якобы станет эксклюзивом для этого планшета на протяжении полугода.

Все эти слухи не остались незамеченными со стороны MediaTek, и компания решила прокомментировать их. Чипмейкер заявил, что фото с пресс-релизом нового процессора и информация о его дебюте в продукте Honor являются фейками. Из этого выходит, что планшет Honor Tablet V7 Pro получит какой-то другой чип.

Интересно, что информацией о дебюте Dimensity 1300T в Honor Tablet V7 Pro с широкой аудиторией поделился известный и авторитетный инсайдер Digital Chat Station, который ранее редко ошибался. Но, похоже, что в этот раз он распространил информацию, не соответствующую действительности. Сам он на данный момент никак не прокомментировал ситуацию с распространением им фейковых сведений.

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Источник: mydrivers