Чип Dimensity 1300T: актуальный техпроцесс, мощные ядра и искусственный интеллект

526

В сети появились подробности о мощном чипе для планшетов от MediaTek

Надо признать, что MediaTek в последнее время успешно отмылся от репутации «если в смартфоне стоит MediaTek, то и сам аппарат хлам несусветный». Компания сделала выводы после неудачной серии чипов Helio X, поднатужилась и сумела вывести на рынок линейку Dimensity, ставить чипы которой не зазорно. В итоге чипмейкер стал отбивать все затраты и «грести деньги лопатами», потому что теперь MediaTek крупнейший производитель мобильных чипов и смартфоностроители выстроились в очередь за его продукцией.

Очередная новинка — чип Dimensity 1300T, который должны представить 26 июля, и он дебютирует в планшете Honor Tablet V7 Pro. Сегодня один из китайских сетевых информаторов поделился подробностями о новом процессоре.

По словам источника, Dimensity 1300T будет изготовлен с применением 6-нанометрового техпроцесса TSMC, в его арсенале будут высокопроизводительные ядра Cortex-A78, графическая подсистема с 9 ядрами и нейронный движок с 6 ядрами. По части процессорной мощности новый чип будет обходить Snapdragon 870, а его нейронный движок обойдет Snapdragon 865 на 82%.

Создан Dimensity 1300T специально для мощных планшетов и творение Honor в течение полугода будет эксклюзивным на рынке с новым процессором. Довольно странно, что целых полгода MediaTek не намерена продавать новый чип никому кроме Honor. Если SoC достойная, то почему бы не дать право и другим производителям выпустить планшеты с ней на борту. Возможно, Honor «занесла» много денег за право эксклюзивности или TSMC не сможет выпустить в большом количестве новый чип.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: mydrivers