Не ждали? POCO выпустит смарт-часы под своим брендом

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Только низкая цена позволит им выделиться

Первой это сделала Xiaomi, а потом за ней последовал суббренд Redmi. Теперь пришло время еще одной «дочке» отметиться в нише носимой электроники. Начать решено со смарт-часов POCO Watch, которые правильнее будет именовать фитнес-часами. Представят новинку 26 апреля и первой страной, где их можно будет приобрести, станет Индия.

Известный и авторитетный сетевой информатор @OnLeaks подсуетился и выложил в сеть рендеры, демонстрирующие дизайн POCO Watch. Новинка получила прямоугольный водонепроницаемый корпус (5АТМ), на правой стороне которого предложили кнопку. Его габариты составят 39,1х34,4х9,98 мм и вес 31 грамм. Ожидается, что на лицевой стороне смарт-часов установят цветной 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 360х320 пикселей.

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В плане функциональности, в POCO Watch все должно быть типично для такого рода устройства. Смарт-часы получат инструменты, позволяющие следить за состоянием здоровья и физической активностью, оповестят о принятых звонках и уведомлениях, разбудят и проанализируют фазы сна. Обещают оптический пульсометр и датчик измерения уровня кислорода в крови (SpO2). Питать носимый гаджет будет аккумулятор емкостью 225 мАч.

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Источники: 91mobiles