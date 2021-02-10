POCO C40 предложит чипсет от JLQ

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Унылый процессор от бренда-новичка

На прошлой неделе в сети появилась новость, что уже скоро должна состояться премьера POCO C40. Чего-то грандиозного от бюджетника никто не ждет и было высказано предположение, что мы вновь станем свидетелями ребрендинга. На этот раз компания могла вывести на рынок Redmi 10C с другим именем.

Но, возможно, Xiaomi приготовила сюрприз и POCO C40 запомнится фанатам компании и не только. Все дело в чипсете. Ранее предполагалось, что базироваться новинка будет на Snapdragon 680, но теперь пришло сообщение, что здесь установят процессор под брендом JLQ. И это будет дебют марки на глобальном рынке. Процессор получил индекс JR510, и он уже лег в основу трех смартфонов малоизвестной марки Treswave.

О самой SoC JR510 информации немного и судить о ее характеристиках позволил бенчмарк Geekbench, где появились результаты теста POCO C40. Это восьмиядерное решение, где четыре ядра работают на частоте 2,0 ГГц и еще четыре предлагают частоту 1,5 ГГц. Предположительно, тут использовались ядра Cortex-A53 и Cortex-A55.

По итогам испытаний в бенчмарке, POCO C40 смог набрать 155 очков в одноядерном тесте и 749 в многоядерном. И это очень скромный результат, уровень Helio G35 и Snapdragon 450.

Сам китайский бренд JLQ известен очень мало. Это совместное предприятие китайских компаний Datang Telecom China, JAC Capital, Wise Road Capital и Qualcomm, созданное еще в 2017 году. Оно специализируется на проектировании, тестировании и продаже чипсетов для смартфонов, разработанных и продаваемых в Китае для массового рынка. Qualcomm владеет 24% акций компании и отвечает за передачу и лицензирование технологий для разработки мобильных процессоров JLQ.

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В свое время Qualcomm заявила, что совместное предприятие идеально подходит для конкуренции с MediaTek и Spreadtrum Communications Inc за поставку чипов для нижнего сегмента рынка смартфонов и не влияет на бизнес или долю рынка Qualcomm в области чипов высокого класса.

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Источник: xiaomiui