Не медлите! Флагман OnePlus 12 5G Global со Snapdragon 8 Gen 3 и экраном 2K за 23 675

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Утонченный флагман с чрезвычайно мощными характеристиками

OnePlus 12 5G – это один из лучших флагманских смартфонов в 2024 году. Он просто идеальный, начиная с дизайна и материалов корпуса и заканчивая автономностью.

Смартфон получил LTPO3 Fluid Amoled на 6.82 дюйма с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Задняя крышка стеклянная, рамки выполнены из алюминия. Влагозащита по стандарту IP65.

OnePlus 12 легко справляется с любыми ресурсоемкими задачами благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. У него установлено новейшее программное обеспечение и множество модификаций памяти.

По камерам тоже все отлично. Основной сенсор на 50 Мп с OIS, ультраширик на 48 Мп и перископное телефото на 64 Мп с OIS и 3-кратным оптическим зумом. Видео можно записывать в 8K, а фронталка на 32 Мп делает отличные селфи.

Bluetooth 5.4, NFC, Google Play, 5G и другие беспроводные технологии на месте. Батарея с большой емкостью 5400 мАч, проводная зарядка на 100 Вт, беспроводная – 50 Вт.

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OnePlus 12