Неизбежный рост стоимости флагманов: минимальный ценник назван

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Смартфоны на базе топовых чипов MediaTek и Qualcomm не будут дешевыми

Флагманы год от года растут в стоимости. Причин для этого можно найти множество, они могут меняться, но сама тенденция остается неизменной. Каждое новое поколение предлагает более быстрый и мощный процессор, становится лучше графика, растет качество дисплея, меняется емкость батареи, прирастает скорость быстрой зарядки и, конечно же, увеличивается объем памяти.

В 2022 году расклад останется таким же. Флагманы предложат более продвинутые характеристики и за них придется заплатить пользователям из своего кармана. Дальнейший прирост возможностей, прежде всего, технических, неизбежно будет сопровождаться неизбежным ростом цен на смартфоны. Наращивать стоимость устройств заставляет и дефицит чипов, который вряд ли удастся преодолеть в этом году. Одним из факторов, который приведет к удорожанию флагманов станет появление новых топовых чипов — Snapdragon 898 и Dimensity 2000.

Выигрыш в производительности и энергоэффективности благодаря переходу на рельсы 4-нанометровой технологии приведет к тому, что ценник на флагманы с Dimensity 2000 и Snapdragon 898 не опустится ниже отметки в $775. Такой прогноз выдал известный сетевой информатор Digital Chat Station.

Выходит, что тем, кто приберегает деньги для покупки флагмана 2022 года стоит быть готовыми отдать больше, чем за топовые устройства прошлых лет.

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Источник: weibo