Необычный Samsung Galaxy A82 будет отнюдь не дешевым

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За Galaxy A82 на «старом» железе и оригинальной камерой запросят от $620

В 2018 году Samsung решила, что в А-серии она будет ставить эксперименты, аппараты которой начнут получать какие-то уникальные особенности или фишки от флагманов. Одним из них стал смартфон Galaxy A80, предложивший выезжающую фронтальную камеру, которая по совместительству стала и основной.

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Это была попытка привлечь молодежь, которая любит все необычное, но больших продаж никто и не ждал, уж слишком он был «кусачим» по стоимости. Galaxy A80 стал чистой воды экспериментом.

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В этом году компания продолжит изыскания и готовится представить Galaxy A82, которому также пророчат поворотную камеру. На том, что эта модель выйдет настаивает издание ETNews, которое сумело разузнать, что смартфон будет поставляться с Snapdragon 855+. Возможно, выбор этой платформы продиктован, прежде всего, желанием удешевить новинку. Но все равно дешевой она не будет. По информации источника, ценник на Galaxy A82 может составить от $620 до $710.

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За эту сумму пользователь должен получить смартфон, обладающий 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб, AMOLED‑дисплей и встроенный в него сканер отпечатков пальцев. Когда ждать дебют Galaxy A82, не сообщается.

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Источник: gizchina