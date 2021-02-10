Где купить дешевле?

Samsung Galaxy A72: почти все параметры и что по цене

08.03.2021 1406 1

В сеть слили промо-материалы, раскрывающие характеристики Samsung Galaxy A72

Все чаще Samsung начала проигрывать схватку за умы в нижнем и среднем ценовом сегментах китайским производителям. Но это не мешает ей продавать много трубок при условии, что соотношение цена/качество далекое от оптимального. Окажется ли Samsung Galaxy A72 таким, который стоит покупки, узнаем после его выхода и с ориентиром, прежде всего, на его стоимость.

 

Читать также: Серия Samsung Galaxy S21 хорошо продается﻿

 

Samsung Galaxy A72: почти все параметры и что по цене – фото 1﻿

 

А вот характеристики смартфона известны уже сегодня благодаря инсайдерам, слившим в сеть промо-материалы. Они подтверждают, что Galaxy A72 будет базироваться на Snapdragon 720G, предложит 6/8 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб с возможностью его увеличения посредством карт microSD до 1 ТБ.

 

В арсенале Galaxy A72 будет Infinity-O Super AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+, селфи-модуль на 32-мегапикселя и четверная тыльная камера 64 Мп (OIS) + 12 Мп (ультраширик) + телеобъектив 8 Мп (3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой) + 5 Мп (макросъемка).

 

Весить Galaxy A72 будет внушительно — 203 грамма при габаритах 165х77,4х8,4 мм. Питать смартфон станет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядкой. Обещаны стереодинамики с Dolby Atmos и, по слухам, предложат защиту от воды IP67.

 

 

Samsung Galaxy A72: почти все параметры и что по цене – фото 2﻿

Читать также: Samsung ISOCELL 2.0 - следующий этап развития фотосенсоров от компании﻿

 

Анонс Galaxy A72 должен состояться до конца марта и ценники могут стартовать с отметки $536.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

 

Источник: twitter

Samsung Galaxy A72
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.03.2021

Комментарии

R.G _09 0
Редми ноут 9 про по цене ми10 ,не плохо так,зато с шильдиком
08.03.2021 11:23

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Samsung Galaxy A72: почти все параметры и что по цене