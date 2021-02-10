Samsung Galaxy A72: почти все параметры и что по цене

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В сеть слили промо-материалы, раскрывающие характеристики Samsung Galaxy A72

Все чаще Samsung начала проигрывать схватку за умы в нижнем и среднем ценовом сегментах китайским производителям. Но это не мешает ей продавать много трубок при условии, что соотношение цена/качество далекое от оптимального. Окажется ли Samsung Galaxy A72 таким, который стоит покупки, узнаем после его выхода и с ориентиром, прежде всего, на его стоимость.

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А вот характеристики смартфона известны уже сегодня благодаря инсайдерам, слившим в сеть промо-материалы. Они подтверждают, что Galaxy A72 будет базироваться на Snapdragon 720G, предложит 6/8 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб с возможностью его увеличения посредством карт microSD до 1 ТБ.

В арсенале Galaxy A72 будет Infinity-O Super AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+, селфи-модуль на 32-мегапикселя и четверная тыльная камера 64 Мп (OIS) + 12 Мп (ультраширик) + телеобъектив 8 Мп (3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой) + 5 Мп (макросъемка).

Весить Galaxy A72 будет внушительно — 203 грамма при габаритах 165х77,4х8,4 мм. Питать смартфон станет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядкой. Обещаны стереодинамики с Dolby Atmos и, по слухам, предложат защиту от воды IP67.

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Анонс Galaxy A72 должен состояться до конца марта и ценники могут стартовать с отметки $536.

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Источник: twitter