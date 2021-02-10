Неожиданно: Google Pixel Fold занял первое место в рейтинге DxOMark

160

Теперь осталось еще проблемы с браком решить и будет топ

Компания DxOMark провела свое очередное "честное и незаангажированное" тестирование недавно поступившего в продажу Pixel Fold.

По данным DxOMark, модель Pixel Fold от корпорации добра заняла первое место как в рейтинге Ultra Premium, так и в глобальном рейтинге. Получив 151 балл в тесте дисплея, устройству удалось превзойти все остальные смартфоны, проверяемые фирмой. Смартфон получил похвалу за цветопередачу дисплея в большинстве сценариев освещения.

Кроме того, ему удалось предложить отличное видео HDR10 и предложить хороший уровень яркости в большинстве условий. Единственной проблемой с экраном была недостаточная яркость после нескольких минут использования на улице, но общая читаемость, цвета и впечатления от просмотра получили высокую оценку.

Удивительно эта новость выглядит на фоне того, что пользователи массово жалуются на проблемы с экраном именно в этом смартфоне, и эти проблемы достаточно разнообразны. Подробнее о них можно прочитать в нашей фотографии по этой ссылке .

Так вот, или тестерам из DxOMark очень повезло с образцом и он действительно имеет просто божественный экран, то ли Google понимая серьезные проблемы с устройством внесла чемодан денег, чтобы немного отвлечь внимание от знатной "дефекации" с качеством на старте продаж.

Кстати, в профильном тесте камер, которыми смартфоны от Google обычно очень хвастаются, Pixel Fold набрал всего 133 балла, что ставит его на 28 место в мировом рейтинге. Конечно это не самые плохие результаты, но это же топ флагман за 1800 Евро.

Читать также: Летняя распродажа Xiaomi Redmi Buds 3 Pro: шумоподавление и беспроводная зарядка всего за 1400

Источник: gizmochina