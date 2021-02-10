Huawei: мы вернем себе статус лидера

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Huawei всерьез рассчитывает стать фаворитом на рынке смартфонов

Вот уже пару лет мы наблюдаем за развитием кризиса в Huawei. Компания была успешна и хороша, но ровно до того момента, пока за нее не взялись чиновники США, задавшиеся целью ее уничтожить. Huawei — сакральная жертва на пути завоевания Америкой технологического превосходства в области 5G. В итоге мы наблюдаем стабильное падение продаж смартфонов компании из-за невозможности затовариться необходимым количеством комплектующих для их выпуска.

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Сама Huawei считает, что все трудности удастся преодолеть, и выжить для нее не проблема. Об этом заявил председатель компании Гуо Пин. Он не скрывал, что США устроили немало проблем компании, но нет неразрешимых. Главная задача — решить проблему с нехваткой чипов. Компания по-прежнему способна создавать фирменные процессоры, но нужно наладить их производство. Поиском партнеров, которые займутся этим и занята сейчас Huawei.

Топ-менеджер подтвердил, что компания не откажется от смартфонного бизнеса. Более того — Huawei взойдет на вершину этого рынка. Компания сможет не только проектировать и производить, но и станет лидером.

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Сейчас в числе приоритетов компании: умный дом, автомобили и смартфоны. Фирменная операционка HarmonyOS позволит Huawei выстроить экосистему и сделать дома умными. Сами автомобили компания, конечно же, производить не собирается, но свои умные системы к ним поставлять будет.

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Источник: mydrivers