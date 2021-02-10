Неожиданный Xiaomi 12 с самобытной камерой

921

Смело, необычно и не реально?

По слухам, Xiaomi 12 могут показать в ноябре. То, что анонс может состояться так скоро косвенно подтверждают участившиеся слухи о смартфоне. Новинке приписывают апгрейд по части дисплея, аппаратной платформы и камере. А что с дизайном Xiaomi 12? Дизайнеры точно что-то придумают новое, но что?

В наши дни единственный элемент в смартфоне, где дизайнеры могут как-то самовыразиться и предложить что-то оригинальное — блок основной камеры. Именно в этом направлении и будет двигаться дизайнерская мысль при создании Xiaomi 12. И она может быть весьма креативной и неожиданной.

На просторах китайской сети Weibo был обнаружен неожиданный рендер, на котором, предположительно, показан будущий Xiaomi 12. Выглядеть он может весьма необычно и за счет блока камер. Сама площадка для датчиков выполнена в форме буквы М. По центру основной сенсор внушительных размеров. Слева — парочка модулей и справа — четвертый модуль и светодиодная вспышка. Обращает на себя надпись 108 Мп и это идет вразрез слухам, которые предвещают установку датчика разрешением 200 Мп.

Источник, который выложил рендер, не берется утверждать, что именно так точно будет выглядеть Xiaomi 12. Он лишь спрашивает у аудитории, может ли компания сделать что-то подобное. Сама визуализация вполне может быть создана кем-то из фанатов компании и не более, чем полет фантазии, не имеющий отношение к тому, каким на самом деле будет Xiaomi 12. Как вам идея? Зайдет или утопия?

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿ ﻿

Источник: weibo