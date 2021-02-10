Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra станут заявкой на фотофлагманы

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В сеть слили подробности о камерах Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra

2021 год уже давно перешагнул свой экватор и почти все значимые новинки нынешнего сезона в мире Android дебютировали. Все чаще теперь инсайдеры обращают наш взор на год следующий и все больше появляется слухов о моделях, которые будут задавать тон в 2022 году. К числу заметных новинок стоит причислить и серию Xiaomi 12.

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Xiaomi вновь будет стремиться быть впереди планеты всех и Xiaomi 12 должен стать первым смартфоном на рынке с Snapdragon 898. Компания серьезно ускорится и выпустит флагман 2022 года минимум за месяц до наступления этого самого 2022 года. Инсайдеры всерьез уверяют, что анонс «двенадцатки» придется на ноябрь.

Если верить последним данным, то кодовое имя Xiaomi 12 — CUPID. Разить в самое сердце пользователей «купидон» будет не только чипом, но и 200 Мп датчиком на тыльной стороне. В дополнение ему дадут ультраширик и датчик для макросъемки, а также оптический стаб.

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Обещают выход и Xiaomi 12 Ultra, который станет на вершине модельного ряда компании, ведь не зря же ему дали кодовое имя ZEUS. Чип тут также Snapdragon 898, а вот камера обещает быть интересной. Главный модуль на 200 Мп, ширик на 50 Мп и зум-перископ на 50 Мп с 10-кратным оптическим зумом.

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Источник: xiaomiui