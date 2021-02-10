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Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra станут заявкой на фотофлагманы

27.08.2021 251 0

В сеть слили подробности о камерах Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra

2021 год уже давно перешагнул свой экватор и почти все значимые новинки нынешнего сезона в мире Android дебютировали. Все чаще теперь инсайдеры обращают наш взор на год следующий и все больше появляется слухов о моделях, которые будут задавать тон в 2022 году. К числу заметных новинок стоит причислить и серию Xiaomi 12.

 

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Xiaomi вновь будет стремиться быть впереди планеты всех и Xiaomi 12 должен стать первым смартфоном на рынке с Snapdragon 898. Компания серьезно ускорится и выпустит флагман 2022 года минимум за месяц до наступления этого самого 2022 года. Инсайдеры всерьез уверяют, что анонс «двенадцатки» придется на ноябрь.

 

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra станут заявкой на фотофлагманы – фото 1

 

Если верить последним данным, то кодовое имя Xiaomi 12 — CUPID. Разить в самое сердце пользователей «купидон» будет не только чипом, но и 200 Мп датчиком на тыльной стороне. В дополнение ему дадут ультраширик и датчик для макросъемки, а также оптический стаб.

 

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Обещают выход и Xiaomi 12 Ultra, который станет на вершине модельного ряда компании, ведь не зря же ему дали кодовое имя ZEUS. Чип тут также Snapdragon 898, а вот камера обещает быть интересной. Главный модуль на 200 Мп, ширик на 50 Мп и зум-перископ на 50 Мп с 10-кратным оптическим зумом.

 

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Источник: xiaomiui

Xiaomi 12 Xiaomi 12 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.08.2021

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Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra станут заявкой на фотофлагманы