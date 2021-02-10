Недавно опубликовано видео с прототипом гибкого iPhone: фанаты Apple все думают, каким он будет

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Появится ли гибкий iPhone?

Слухи о сложном iPhone ходят годами, но нет никаких доказательств того, что Apple его производит. Однако ютубер Льюис Хилсентеггер (он же Unbox Therapy) недавно опубликовал видео того, что казалось прототипом складывающегося iPhone. Устройство имело тройную заднюю камеру, как у iPhone 15 Pro и Pro Max, и оно складывалось пополам, как у Samsung Galaxy Z Flip 5.

Но при ближайшем разбирательстве стало ясно, что устройство не является настоящим продуктом Apple. Это функциональный телефон, который выглядит как iPhone-раскладушка. Шарнир также был низкого качества, а «крышка дисплея» была примерно такого же размера, как островок камеры. Это резко контрастирует со складывающимися телефонами Android, которые имеют гораздо большие дисплеи.

Возможно, устройство, полученное Hilsenteger, было макетом, созданным сторонней компанией. Однако возможно, что это был просто обман. Итак, есть ли шанс, что Apple действительно работает над складывающимся iPhone? Это возможно, но нет доказательств, подтверждающих это. Однако, как сообщается, компания предоставила патенты на технологию сложного экрана и/или защиту экрана для сложных iPhone/iPad.

Если Apple работает над складывающимся iPhone, до его выпуска, скорее всего, останется по меньшей мере несколько лет. Между тем производители Android быстро выпускают сложные телефоны. Последними телефонами Samsung являются Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5, а другие компании, такие как Motorola и Oppo, также выпустили новые сложные телефоны. Еще неизвестно, выпустит ли Apple когда-нибудь складной iPhone, но пока это только слухи.

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Источник: YouTube (Unbox Therapy﻿)