Компания Apple заявила о выпуске обновления для iPhone 12 после заявления Франции о высоком уровне излучения в данных смартфона.

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Радиация преодолена!

Опасно ли излучение, которое излучает ваш смартфон? Это, несомненно, один из самых распространенных вопросов во Франции. Как вы наверняка знаете, правительственный надзорный орган французского правительства, ANFR, недавно постановил, что уровни радиации в моделях Apple iPhone 12 были на «опасном» уровне, и запретил их продажу. ANFR заявила, что телефоны излучают чрезмерный уровень радиоволн, что может представлять угрозу здоровью пользователей.

После этого инцидента ожидалось, что Apple вступит в судебные баталии, чтобы упразднить запрет. Однако все пошло не так, как предполагалось. Компания сделала шаг назад и пообещала исправить уровень радиации iPhone 12 и iPhone 12 Pro с помощью обновления программного обеспечения.

Apple передумала! После решения Франции компания удивила всех, заявив, что поправит уровень радиации iPhone 2020 с помощью нового обновления программного обеспечения.

Apple также заявила, что iPhone 12 не представляет риска для здоровья населения из-за радиации. Проблема связана с конкретным протоколом тестирования, используемым французскими регуляторами. Компания не уточнила, когда будет доступно обновление программного обеспечения, но они сказали, что это будет "за несколько дней". Как только обновление станет доступным, пользователи смогут загрузить его через приложение «Настройки» на своем iPhone. Однако для снятия запрета на продажу французскому регулирующему агентству ANFR нужно будет провести новые тесты.

Важно отметить, что iPhone 12 не первое устройство Apple, запрещенное во Франции из-за опасений относительно уровня радиации. В 2019 году ANFR запретила продажи iPhone 8 и iPhone Xr после того, как оказалось, что устройства превышают допустимые уровни радиации. Впоследствии Apple выпустила обновление ПО, которое решило проблему.

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Источник: reuters