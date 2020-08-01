Netflix решил добавить возможность менять скорость просмотра видео

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Многие в киноиндустрии хают Netflix за то, как они меняют модель производства и проката фильмов – слишком неортодоксально, слишком быстро. Интересно, что же представители киноискусства скажут на готовящееся нововведение от крупного стриминг-сервиса?

Похоже, Netflix засмотрелся на плеер YouTube и решил добавить возможность немного ускорить просмотр своего контента. На самом деле, функция изменения скорости видеопотока действует уже какое-то время, но не для широкой аудитории. Вчера же компания подтвердила, что пользователи Android находятся первыми в очереди на получение доступа к новой функции. Вперед к рекордам – больше фильмов и сериалов за один день!

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В разговоре с изданием The Verge представитель Netflix подтвердил, что функция изменения скорости воспроизведения начнет добавляться именно в официальном клиенте для Android. На самом деле, функция была добавлена еще в начале недели, но все это время она была недоступна. С сегодняшнеого дня пользователи Android могут воспользоваться ею в полном объеме. Остальные платформы будут готовы к изменениям в течение ближайших недель.

С помощью элементов управления воспроизведением зрители Netflix смогут настроить контент на скорости 0.5x, 0.75x, 1.25x и 1.5x. Регуляторы нужно будет включать вручную каждый раз, когда вы запускаете новый фильм или сериал. В своем заявлении Netflix объясняет, что это сделано с учетом интересов участников кинопроизводства, чтобы пользователи предпочитали оставаться на обычной скорости произведения. По этой же причине сервис ограничил количество скоростей.

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Национальная ассоциация людей с нарушением слуха и Национальная федерация людей с проблемами со зрением уже поблагодарили Netflix за добавление этой опции. Замедленный контент вместе с субтитрами поможет плохо слышащим пользователям легче воспринимать информацию, в то время как слепые люди смогут проще понять диалог в более быстром темпе, не останавливаясь на манере игры актера.

Netflix пообещал просмотреть все отзывы об этой функции у подписчиков и контентмейкеров. В настоящее время сервис планирует начать тестирование этой функции в приложении для iPhone/iPad и в десктопной версии.

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Источник: GSMArena