Netflix стремительно идет на дно? Акции упали на 38%
29.03.2022 835 0
Рекордное падение акций Netflix
Вступая в последнюю неделю первого квартала, акции потокового гиганта приближаются к самому большому квартальному падению с 2012 года, примерно на 38%. Как и в случае с владельцем Facebook Meta Platforms Inc. , большую часть неэффективности Netflix можно объяснить неутешительными перспективами роста , из-за которых акции упали почти на 30% за четыре дня после квартальных результатов в январе.
«Сейчас больше внимания уделяется основам, а это означает, что Netflix не видит подъема, который наблюдается у остальных крупных технологий», — сказал Дэвид Клинк, старший аналитик по акциям в Huntington Private Bank.
В прошедшее воскресенье Netflix потерпел неудачу в попытке укрепить свою репутацию среди зрителей: Apple стала первой потоковой службой, получившей « Оскар» за лучший фильм, обойдя «Силу собаки» от Netflix.
Хоть инвесторы не ожидают значительного роста стоимости акций Netflix в ближайшей перспективе, преимущество первопроходца и большая база подписчиков обеспечивают компании
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Дата публикации: 29.03.2022
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