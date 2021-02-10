Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Невероятное качество Meizu 20: выгорание экрана, выпадение кнопок и прочее

Невероятное качество Meizu 20: выгорание экрана, выпадение кнопок и прочее

06.04.2023 200 0

НЕ ОЧЕНЬ ПРИЕМНЫЕ НОВОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОЛГОЖДАННЫХ ФЛАГМАНОВ MEIZU

Первая партия смартфонов линейки Meizu 20 разлетелась как горячие пирожки. Конечно немало аппаратов было куплено блоггерами и энтузиастами и они издеваются и тестируют их как могут. И вот китайская социальная сеть Weibo начала наполняться отрицательными отзывами о смартфонах. Подробнее ознакомиться с характеристиками новинок можно здесь .

 

Белое кольцо обозначающее местонахождение сканера отпечатка пальца выгорело за считанные дни.

 

meizu_20_brak

 

У другого пользователя очень странные проблемы с динамиком, который начинает хрипеть при нажатии на дисплей, скорее всего там проходит шлейф.

 

 

Многие люди жалуются на то, что в них выпадает кнопка питания или кнопки громкости.

 

meizu_20_brak

 

Ну и куда же без печально известных шлейфов при пролистывании списков, пока неясно насколько массовая эта проблема и можно ли ее исправить программно, но осадок немного неприятен.

 

meizu_20_brak

 

В общем вывод пока такой, может оно и хорошо пока заказать этот смартфон к нам невозможно, пусть китайцы станут бета тестерами и возможно компания сделает правки в новых ревизиях аппаратов, а потом можно и покупать.

 

Читать также: Motorola Edge 40 Pro вышла на мировые рынки

 

Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 06.04.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Невероятное качество Meizu 20: выгорание экрана, выпадение кнопок и прочее