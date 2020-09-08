Незавидная участь Huawei: поставки смартфонов рухнут

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Мрачные планы Huawei на 2021 год

Здравый смысл не возобладал и США все же решила довести начатое дело до конца — уничтожить Huawei. Противник все отказывался умирать, вот и пришлось Белому дому разыграть одну из сильнейших своих карт, лишив компанию доступа к чипам и комплектующим к ним. И чиновникам плевать, что санкции также бьют по бизнесу американских компаний. Но что же Huawei, сможет ли она выстоять? Каким видит она свое будущее?

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Последняя информация от сетевых источников показывает, что Huawei трезво оценивает ситуацию и понимает, что ее участь незавидная. Если по итогам второго квартала нынешнего года компании удалось сотворить маленькое чудо, став компанией номер один на рынке, то в следующем году она вряд ли попадет в элиту смартфоностроения. Падение продаж неизбежно и Huawei прогнозирует, что в следующем году она сможет выпустить только 50 млн трубок. Именно такие цифры были озвучены ею компаниям-партнерам.

И это спад на рекордные 74% по сравнению с нынешним годом, по итогам которого компания должна поставить на рынок 190 млн смартфонов. Причем только за второй квартал 2020 года Huawei отгрузила 55 млн устройств. Получается, что за весь 2021 года она выпустит столько гаджетов, сколько за один квартал нынешнего года.

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Естественно, что ослабление компании и откат связан с санкциями США. Но «свято место пусто не бывает» и прочие производители смартфонов должны выиграть в этой ситуации. А Huawei предстоит побороться и выжить в сложившейся ситуации.

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Источник: androidauthority