Одним флагманским чипом Kirin 9000 Huawei не ограничится

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Huawei должна представить два топовых чипа в этом году

Huawei, на которую в последнее время обрушилось много проблем из-за санкций США, старается аккуратно подойди к выпуску своей флагманской серии Mate 40 и чипа Kirin 9000 — одного из главных орудий новой линейки. Премьеру нового процессора ждали на выставке IFA 2020, но этого не случилось. Компания предпочла не привлекать внимание к себе и дать TSMC возможность в оставшиеся до 15 сентября дни в спокойном режиме выполнить заказ на выпуск Kirin 9000.

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Но есть вероятность, что чип все же дебютирует уже на этой неделе в рамках конференции для разработчиков HDC 2020. А самое интересное, что в этом году флагманских чипов Huawei может быть два. Достаточно авторитетный инсайдер RODENT950 заявил, что в паре с Kirin 9000 дебютирует его усовершенствованная версия Kirin 9000E. Чем чипы будут отличаться, точной информации нет. Источник ограничился лишь упоминанием, что Kirin 9000E будет мощнее и «умнее» за счет более продвинутых возможностей нейронного движка.

Что на самом деле задумала Huawei, узнаем уже во время презентации. Напомним, что конференция HDC 2020 стартует 10 сентября и в этот же день компания задумала провести презентацию новых продуктов, среди которых точно будут беспроводные наушники и смарт-часы. Также на конференции должны анонсировать EMUI 11, а также новую версию фирменной операционной системы HarmonyOS. Буквально вчера стало известно, что в следующем году компания выпустит свой первый смартфон с HarmonyOS.

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Источник: twitter