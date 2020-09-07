Смартфон Huawei с Harmony OS выйдет. Время выхода определено

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В 2021 году выйдет смартфон Huawei c Harmony OS. А еще будут смарт-часы, планшеты, ПК и прочие гаджеты

Первый серьезный удар по Huawei был нанесен в мае прошлого года, когда компанию лишили возможности полноценно сотрудничать с Google. Было решено отнять ставшие привычными сервисы Google. Но китайцы путем титанических усилий и вливания приличных средств предложили рабочую альтернативу Android с GMS — HMS. А еще они вознамерились создать свою операционную систему Harmony OS (Hongmeng OS в Китае).

До недавнего времени компания заявляла, что и не помышляет о том, чтобы выпускать смартфоны с проприетарной операционкой, в приоритетах оставался Android с GMS. Но, если ей не оставят другого выхода — она перейдет на использование собственной операционной системы.

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На сегодняшний момент под управлением Harmony OS работают только телевизоры, но в этом году представят еще и первые смарт-часы с ней на борту. Кроме того, инсайдеры готовят нас к тому, что в нынешнем году Huawei выпустит и высокопроизводительные планшеты с Hongmeng OS, а также узкими рамками по периметру дисплея. Возможно, это будет эксперимент, где пользователи смогут переключаться между двумя операционными системами, где она из них и будет творением Huawei.

Известный инсайдер @RODENT950 также уверяет, что версия HongmengOS 3.0 готова для работы на мобильных устройствах. И во второй половине следующего года появится такой первенец. Похоже, что он знает, о чем говорит.

Huawei подтвердила, что 10 сентября стартует конференция для разработчиков HDC 2020, где представят новую версию Harmony OS и в ее планах скорый релиз продуктов с ней на борту. А в одном из интервью глава мобильного подразделения Huawei Ричард Ю заявил, что в будущем все продукты IoT, включая ПК, планшеты и даже мобильные устройства будут использовать Harmony OS.

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По его словам, смартфон с проприетарной операционной системой был готов давно, но из-за существующего соглашения с Google компания вынуждена отложить его выход. Но уже в следующем году гаджетов с Harmony OS, включая смартфоны, станет больше. А еще топ-менеджер компании заявил, что в будущем их программная платформа станет всемирной. ﻿

Источники: phonearena, twitter, myfixguide

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