Независимая Honor станет главным конкурентом Huawei

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Huawei: Honor должна поставить себе цель превзойти нас

Huawei официально продала «дочку» Honor. По идее новые владельцы теперь смогут обратиться к правительству США о снятии ограничений, которые были наложены на бренд, когда он принадлежал Huawei. Очевидно, что продажа Honor продиктована желанием сохранить интеллектуальный и технологический потенциал, а также позволить бренду развиваться дальше.

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Сама Huawei уверена в правильности этого шага и называет Honor в числе своих будущих главных конкурентов. По крайней мере, такую мысль высказал основатель компании Рен Чжэнфэй в корпоративной переписке с сотрудниками компании. Он уверен, что американские чиновники встали на путь санкций, преследуя цель уничтожить Huawei, а «не направить на нужный путь».

По словам основателя Huawei, новые владельцы Honor должны поставить перед собой цель обойти «родителя». Это должно стать одной из приоритетных задач для них. Удастся ли в итоге «кровинушки» превзойти Huawei, покажет время. Сейчас перед новыми владельцами будет стоять задача наладить работу цепочки поставок и предпринять все шаги, чтобы санкции США не распространялись на деятельность Honor, позволив ей свободно работать за пределами Китая.

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Источник: reuters