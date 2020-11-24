Флагман Honor V40 будет использовать чип от MediaTek, а не от Huawei

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Сразу после ухода из под крыла Huawei, Honor решил обратиться к тайваньскому чипмейкеру MediaTek за помощью.

Похоже, переход Honor к другой компании не останется только формальным действием: известный инсайдер Digital Chat Station пишет, что серия Honor V40 точно не будет использовать Kirin 9000.

Напомним, что предыдущая флагманские устройства Honor V30 и V30 Pro использовали чипсет Kirin 990 – на тот момент самый «навороченный» процессор от Huawei.

Как известно, у Huawei, помимо остальных проблем, возникли перебои с поставками своих же чипов, так как торговая война между США и Китаем привела к запрету сотрудничества китайской компании и TSMC – основного поставщика комплектующих. Huawei успела произвести несколько миллионов единиц своих флагманских чипов 2020 года, но все они были зарезервированы для флагманов Huawei Mate 40. То есть Honor не смогли бы использовать Kirin 9000, даже если бы захотели.

Некоторые предполагают, что Honor будут сотрудничать с MediaTek и установят флагманский чип Dimensity 1000+.

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По слухам, следующий флагман Honor V40 выйдет в середине декабря. Ранее ходили слухи, что компания выпустит специальную версию этого устройства на том самом Kirin 9000, но, похоже, эти планы изменились. Также интересно, какое ПО будет установлено на Honor V40, и будут ли устанавливаться на смартфоны Google-сервисы. Поживем – увидим.

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Источник: time24.news



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