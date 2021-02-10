Ничего не меняется: Apple зарабатывает больше всех на смартфонах

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Продажи мобильных устройств упали, но выручка на рынке выросла

Apple не может похвастаться доминирующей долей на рынке в количественном выражении проданных смартфонов. Но в чем компании не откажешь, так это в умении зарабатывать и стабильно солидной выручке от продажи мобильных устройств. iPhone дешевыми не назовешь, естественно, что это не может не сказываться на доходах Apple.

По результатам третьего квартала нынешнего года аналитики Counterpoint Technology Market Research пришли к выводу, что больше трети выручки рынка смартфонов себе в карман положил концерн из Купертино — 37%. И это притом, что компания поставила на рынок 48 млн iPhone, тогда как Samsung смогла отгрузить 69 млн, но доля мировой выручки от продажи устройств южнокорейского гиганта составила 18%. Успешным третий квартал стал и для Oppo, на долю которой пришлось 10% выручки от продажи смартфонов.

Всего за период с июля по сентябрь нынешнего года на рынок было поставлено 342 млн трубок, что на 6% больше, чем кварталом ранее. Но в годовом исчислении падение составило 6%. Среди причин падения называют дефицит комплектующих.

Если в количественном выражении наблюдается спад, то вот в денежном — все обстоит неплохо. Выручка от продажи смартфонов составила $100 млрд и это лучший показатель для третьего квартала. На это повлиял рост стоимости устройств. В своем отчете аналитики также отметили увеличение продаж смартфонов через интернет-магазины, а также серьезное падение спроса на смартфоны в Китае.

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Источник: counterpoint