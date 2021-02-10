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Ничего не меняется: Apple зарабатывает больше всех на смартфонах

02.11.2021 505 0

Продажи мобильных устройств упали, но выручка на рынке выросла

Apple не может похвастаться доминирующей долей на рынке в количественном выражении проданных смартфонов. Но в чем компании не откажешь, так это в умении зарабатывать и стабильно солидной выручке от продажи мобильных устройств. iPhone дешевыми не назовешь, естественно, что это не может не сказываться на доходах Apple.

 

Ничего не меняется: Apple зарабатывает больше всех на смартфонах – фото 1

 

По результатам третьего квартала нынешнего года аналитики Counterpoint Technology Market Research пришли к выводу, что больше трети выручки рынка смартфонов себе в карман положил концерн из Купертино — 37%. И это притом, что компания поставила на рынок 48 млн iPhone, тогда как Samsung смогла отгрузить 69 млн, но доля мировой выручки от продажи устройств южнокорейского гиганта составила 18%. Успешным третий квартал стал и для Oppo, на долю которой пришлось 10% выручки от продажи смартфонов.

 

Всего за период с июля по сентябрь нынешнего года на рынок было поставлено 342 млн трубок, что на 6% больше, чем кварталом ранее. Но в годовом исчислении падение составило 6%. Среди причин падения называют дефицит комплектующих.

 

Ничего не меняется: Apple зарабатывает больше всех на смартфонах – фото 2

 

Если в количественном выражении наблюдается спад, то вот в денежном — все обстоит неплохо. Выручка от продажи смартфонов составила $100 млрд и это лучший показатель для третьего квартала. На это повлиял рост стоимости устройств. В своем отчете аналитики также отметили увеличение продаж смартфонов через интернет-магазины, а также серьезное падение спроса на смартфоны в Китае.

 

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Источник: counterpoint

Apple Samsung Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.11.2021

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Ничего не меняется: Apple зарабатывает больше всех на смартфонах