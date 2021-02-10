Хватит домыслов. Время анонса MIUI 13 определено

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MIUI 13 представят в августе

MIUI 13 находится на заключительной стадии разработки и компания готовится представить новую версию фирменной оболочки в августе. Этот месяц в качестве времени релиза назвал один из топ-менеджеров Xiaomi. Но в последние дни появились слухи, что якобы бета-тест прошивки стартовал и он завершится 16 июля. И в этот же день представят MIUI 13.

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С оглядкой на все происходящее, один из топ-менеджеров Xiaomi Да Ли решил положить конец домыслам. Он сообщил, что анонс MIUI 13 запланирован на август. Одновременно с этой информацией в сеть слили промо-плакат, посвященный новой оболочке.

Он также содержит упоминание, что MIUI 13 должны показать в августе. Ожидается, что новая итерация фирменной оболочки принесет с собой серьезные изменения и это будет одно из крупных обновлений за последнее время. Главная задача, которая стояла перед разработчиками — стабильность системы.

Появился также слух, что в MIUI 13 предложат технологию расширения памяти, активировать которую можно будет посредством специального переключателя в настройках. Нам остается только ждать объявления даты релиза MIUI 13, а также надеяться на то, что косяков в прошивке станет хотя бы меньше.

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Источник: mydrivers