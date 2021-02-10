Подэкранная камера Xiaomi Mi Mix 4 будет действительно невидимой

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Известный инсайдер утверждает, что в Xiaomi Mi Mix 4 удалось справиться с одним из недостатков камеры под дисплеем

Август обещает быть богатым на премьеры и свою лепту в череду анонсов внесет Xiaomi. Компания представит сразу несколько устройств, среди которых, пожалуй, самым ожидаемым станет Xiaomi Mi Mix 4. Обещают, что его можно будет заряжать на рекордной скорости и он предложит подэкранную камеру.

На данном этапе компании удается сохранять в секрете Xiaomi Mi Mix 4 и сколь-нибудь достоверных его изображений мы не видели. Остается только полагаться на описания тех, кто в теме. Так, известный сетевой информатор Ice Universe порадовал фанатов компании своим очередным постом.

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Он подтвердил, что Xiaomi Mi Mix 4 предложит камеру под поверхностью дисплея. И главное — отведенная под фронталку область не будет видна невооруженным глазом. Сопроводил свое сообщение инсайдер наглядными изображениями.

Каким образом компании удалось добиться нужно эффекта, он не сообщает. Нам остается только ждать премьеры Xiaomi Mi Mix 4, чтобы проверить, действительно ли инженерам удалось добиться необходимой прозрачности в месте расположения камеры и не видна ли она, если повернуть смартфон под определенным углом.

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Источник: twitter