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Подэкранная камера Xiaomi Mi Mix 4 будет действительно невидимой

08.07.2021 899 0

Известный инсайдер утверждает, что в Xiaomi Mi Mix 4 удалось справиться с одним из недостатков камеры под дисплеем

Август обещает быть богатым на премьеры и свою лепту в череду анонсов внесет Xiaomi. Компания представит сразу несколько устройств, среди которых, пожалуй, самым ожидаемым станет Xiaomi Mi Mix 4. Обещают, что его можно будет заряжать на рекордной скорости и он предложит подэкранную камеру.

 

Подэкранная камера Xiaomi Mi Mix 4 будет действительно невидимой – фото 1

 

На данном этапе компании удается сохранять в секрете Xiaomi Mi Mix 4 и сколь-нибудь достоверных его изображений мы не видели. Остается только полагаться на описания тех, кто в теме. Так, известный сетевой информатор Ice Universe порадовал фанатов компании своим очередным постом.

 

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Он подтвердил, что Xiaomi Mi Mix 4 предложит камеру под поверхностью дисплея. И главное — отведенная под фронталку область не будет видна невооруженным глазом. Сопроводил свое сообщение инсайдер наглядными изображениями.

 

Подэкранная камера Xiaomi Mi Mix 4 будет действительно невидимой – фото 2

 

Каким образом компании удалось добиться нужно эффекта, он не сообщает. Нам остается только ждать премьеры Xiaomi Mi Mix 4, чтобы проверить, действительно ли инженерам удалось добиться необходимой прозрачности в месте расположения камеры и не видна ли она, если повернуть смартфон под определенным углом.  

 

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Источник: twitter

Xiaomi Mi Mix 4
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.07.2021

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Подэкранная камера Xiaomi Mi Mix 4 будет действительно невидимой