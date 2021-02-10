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Ninkear представила новый ноутбук N15 Pro с 32 ГБ ОЗУ и чипом Intel Core i7 12-го поколения – будущий хит?

19.12.2023 86 0

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ ЗА УМЕРНУЮ ЦЕНУ

Компания Ninkear недавно выпустила на рынок новую модель ноутбука N15 Pro с мощным железом и большим объемом оперативной памяти. Главной фишкой является 32 ГБ ОЗУ и процессор Intel Core i7 12 поколения.

Ninkear представила новый ноутбук N15 Pro с 32 ГБ ОЗУ и чипом Intel Core i7 12-го поколения – будущий хит? – фото 1

По отзывам первых обозревателей устройство имеет привлекательный металлический корпус с качественной сборкой и современным дизайном. Экран диагональю 15,6 дюймов с разрешением Full HD полностью удовлетворяет потребности рядовых пользователей.

Ninkear представила новый ноутбук N15 Pro с 32 ГБ ОЗУ и чипом Intel Core i7 12-го поколения – будущий хит? – фото 2

Клавиатура полноразмерная, удобная для печати. Предусмотрены также сканер отпечатков пальцев и другие полезные функции. Система охлаждения, по словам обозревателей, тоже вполне адекватна установленному "железу".

Ninkear представила новый ноутбук N15 Pro с 32 ГБ ОЗУ и чипом Intel Core i7 12-го поколения – будущий хит? – фото 3

Правда, комплектные модули оперативной и постоянной памяти несколько бюджетные и не слишком быстрые, однако достаточно для рядового пользователя. Но их можно легко заменить более производительными, ведь в ноутбуке предусмотрены свободные слоты расширения. Дисплей тоже неплохой, однако для профессионального использования для редактирования фотографий хотелось бы иметь более широкий цветовой охват, однако это скорее норма, чем недостаток этого ценового сегмента.

Ninkear представила новый ноутбук N15 Pro с 32 ГБ ОЗУ и чипом Intel Core i7 12-го поколения – будущий хит? – фото 4

В общей сложности Ninkear N15 Pro с 32 ГБ ОЗУ и 12-м ядерным Intel Core i7 предлагает немалый потенциал производительности за умеренную цену около $579. Так что гаджет может стать достойным внимания опцией для ищущих недорогой ноутбук с большим объемом памяти для работы, обучения или развлечений. Если вы заинтересовались данным ноутбуком, оставляем ссылку на приобретение.

Ninkear Laptop N15 Pro - купить

Автор: Andrii S. Дата публикации: 19.12.2023
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Ninkear представила новый ноутбук N15 Pro с 32 ГБ ОЗУ и чипом Intel Core i7 12-го поколения – будущий хит?