Низкая цена на OnePlus Nord 3: Крутая камера и шикарный экран всего за 12 977

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REALME GT NEO 5 SE НО С ЛУЧШЕЙ КАМЕРОЙ

Недавно мы писали о топ камерофонов до 20 000, и у большинства из тех смартфонов сенсор камеры Sony IMX 766, так вот, здесь следующая версия этого модуля – IMX 890, являющаяся просто космосом за свои средства.



Этот смартфон похож на тот, о котором мы совсем недавно писали - Realme GT NEO 5 SE , однако у модели по этому обзору по сравнению с ним есть три существенных плюса:

Первый – камера. Она здесь действительно прекрасна: Sony IMX 890 – субфлагманский сенсор, устанавливаемый во флагманы как OnePlus 11 или даже предыдущая версия IMX 766 в Galaxy S23.



Второй – это глобальная версия. Что это значит? Никаких проблем с Android Auto, работа Google Assistant и работа "Действие.подпись".





Третий – у него более тонкие рамки, что добавляет плюс к его визуальному восприятию, к тому же этот дизайн более грубо выглядит.



Во всем остальном эти смартфоны очень похожи: здесь также чрезвычайно качественный экран 1.5к, 1450 нит пиковой яркости, UFS 3.1. Виброотзыв ± одного уровня, очень приятен на уровне всех младших флагманов. Кстати, фирменный переключатель звуковых профилей на месте, за что отдельная благодарность бренду.

Однако и совсем малые отличия у них также присутствуют:



Норд имеет 80 Вт быструю зарядку, и 5000 мАч аккумулятор, в то время как у Realme 5500 мАч и 100 Вт. Однако – вряд ли из-за этого стоит волноваться, ведь разница максимально несущественна.

Еще одним небольшим отличием является процессор: норд использует MTK Dimencity 9000, который является аналогом Snapdragon 8+ Gen 1 или Snapdragon 7+ Gen 2. Все эти процессоры очень мощные и каждого из них вам хватит с головой и подойдут для самых тяжелых игр как Genshin Impact .



Итак, я рекомендую OnePlus Nord 3 к покупке, если вам все нравится в Realme GT NEO 5 SE кроме камеры. Если же крутая камера вам не нужна, рассмотрите Realme GT NEO 5 SE , о котором мы писали вчера, он вас тоже не разочарует.





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