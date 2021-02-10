Низкая цена! Amazfit Bip U, H96 Mini- Андроид ТВ-бокс и TicWatch Pro 3 GPS

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Не упусти шанс купить выгодно по меньшей цене Amazfit Bip U, H96 Mini- Андроид ТВ-бокс и TicWatch Pro 3 GPS

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H96 Mini- Андроид ТВ-бокс + подарок

Характеристики: V8, Cortex A7+ Mali-400, Android 10.0, WIFI 2.4G, Bluetooth 4.0, HEVC H.265 4K, 2/16 Гб

ПОДАРОК! Геймпад GameSir T6

Цена: $19,99 - https://lite.al/VA1c4

Amazfit Bip U

Характеристики: 1.43" TFT, Bluetooth 5.0, датчик кислорода в крови, аккум. 230 mAh, 5ATM

Экспресс-доставка в РФ

Цена: $45,11 - https://lite.al/hba-Wx

Промокод "MRWAWA900"

TicWatch Pro 3 GPS - смарт-часы премиум-класса

Характеристики: WearOS, 1.4" AMOLED, 595 мАч, IP68, NFC, Snapdragon 4100, 1/8 Gb

Предложение для РФ

Цена: $235,09 - https://lite.al/wuuVt

Промокод "MRWAWA3800"